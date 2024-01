“Bisonhice jurídica”, diz defesa de Silvinei sobre investigações

Ex-diretor-geral da PRF teve 2º pedido de liberdade provisória negado pelo ministro Alexandre de Moraes

Silvinei Vasques é investigado pela suposta interferência da PRF durante as eleições de 2022 Sérgio Lima/Poder360 – 20.jun.2023

Luciana Saravia 2.jan.2024 (terça-feira) – 17h10



A defesa de Silvinei Vasques disse nesta 3ª feira (2.jan.2024) ser “estranho” o vazamento da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que negou o 2º pedido de liberdade provisória do ex-chefe da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ao Poder360, o advogado Eduardo Simão disse que a saída de Vasques para prestar a prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e os depoimentos à PF (Polícia Federal) também foram vazados à imprensa. O caso no Supremo corre em sigilo.

Simão falou que, à medida que avança, “esse inquérito não vai acabar nunca”. Afirmou que o Supremo deve agir e “colocar uma pá de cal nessa bisonhice jurídica”.

Silvinei Vasques é investigado por blitzes realizadas pela PRF em Estados do Nordeste durante as eleições presidenciais de 2022 e por publicar mensagens de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

Quanto aos próximos passos da defesa, Simão disse que o grupo– e Silvinei Vasques– pretendem apresentar novos pedidos ao Supremo. “Lutaremos até a morte…nossa ou a do Silvinei”

Eis a íntegra da nota:

“O advogado Eduardo Pedro Nostrani Simão registrou que é estranho novo vazamento da decisão. Já houve vazamento quanto à participação de Silvinei Vasques na prova da OAB e durante o depoimento junto à Polícia Federal. Por outro lado, o STF não percebeu ainda a presepada da Polícia Federal, alegando violência política notoriamente sem adequação ao tipo penal, como se a redação do art. 359-P do CP não fosse clara o suficiente. Esse inquérito não vai acabar nunca. O STF tem que colocar uma pá de cal nessa bisonhice jurídica.”