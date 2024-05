Túnel Ayrton Senna e mais 3 vias ganham Faixa Azul para motos nesta 5º

São Paulo – A Prefeitura de São Paulo inaugura nesta quinta-feira (2/5) mais 8,1 km de Faixa Azul, de uso exclusivo dos motociclistas, nas Avenidas Santos Dumont e Washington Luís, na Rua Santa Eulália e no Túnel Ayrton Senna I.

Com a inclusão dessas vias, a cidade alcança 98,2 km de sinalização implantadas para garantir mais segurança aos motociclistas. O projeto da Faixa Azul visa reorganizar o espaço viário e harmonizar a convivência entre os modais.

A Faixa Azul é uma medida que começou a ser implantada em São Paulo a partir de 2022, quando a Avenida 23 de Maio foi a primeira a aplicar o projeto. Desde esse período, nenhuma morte de motociclista foi registrada no trecho onde está a faixa, dado esse que motivou a expansão da iniciativa para outros espaços da cidade.

Faixa azul para motos na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de SP Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Faixa Azul

Faixa Azul na Avenida 23 de Maio Prefeitura de São Paulo

Faixa azul para motos Leon Rodrigues/Prefeitura de São Paulo

Faixa azul para motos Edson Lopes Jr/Prefeitura de São Paulo

Faixa azul para motos Marcelo Pereira/Prefeitura de São Paulo

Projeto Faixa Azul Prefeitura de São Paulo

A Avenida Santos Dumont passa a ter a sinalização desde a Avenida Braz Leme até a Ponte das Bandeiras, em ambos os sentidos. Já no corredor Washington Luís, a faixa está em três trechos sentido centro, sendo eles entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia; entre a Avenida Dória e a Rua Viaza; e entre a Rua Vieira de Morais e a Avenida dos Bandeirantes.

A Rua Santa Elália, por sua vez, recebe o corredor exclusivo para os motociclistas apenas em um trecho, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, no sentido centro. Por fim, o Túnel Ayrton Senna I passa a ter a nova sinalização entre a 23 de Maio e a Rua Colentino Marques.

O plano da administração municipal é chegar aos 200 km implementados até o final deste ano e, para isso, busca, com autorização da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto, ainda piloto, da iniciativa em pelo menos mais 24 vias da cidade.

As vias autorizadas para participar da expansão da Faixa Azul: Estrada de Itapecerica; Avenida Senador Teotônio Vilela; Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira; Rua Vergueiro; Avenida Braz Leme; Via Elevada Presidente João Goulart; Complexo Viário Maria Maluf; Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro; Avenida Eliseu de Almeida; Avenida Salim Farah Maluf; Avenida Pirajussara; Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello; Avenida Inajar de Souza; Avenida do Cursino; Avenida Jornalista Roberto Marinho; Avenida Escola Politécnica; Avenida Doutor Gastão Vidigal; Avenida Aricanduva; Avenida Doutor Ricardo Jafet; Avenida Professor Abraão de Morais; Avenida Presidente Tancredo Neves; Avenida Governador Carvalho Pinto/ Avenida Dom Helder Câmara/ Avenida Calim Eid; Rua Sapetuba; Eixo Norte/Sul (Av. Moreira Guimarães; Av. Rubem Berta; Viaduto 11 de Junho; Av. 23 de Maio; Túnel São João Paulo II; Av. Prestes Maia; Passagem Tom Jobim; Av. Tiradentes; Av. Santos Dumont, entre Av. Braz Leme e a Ponte das Bandeiras, e Ponte das Bandeira) Projeto internacional Recentemente, o projeto foi apresentado na Espanha durante uma conferência internacional de segurança para motos. Além disso, autoridades do trânsito do México estiveram presente na Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) para conhecer o conceito da Faixa Azul. No âmbito nacional, equipes das cidades de Porto Alegre (RS) e Feira de Santana (BA) também estiveram na companhia para estudar a iniciativa.