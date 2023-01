Bispos criticam saída do Brasil de acordo antiaborto: ‘Atentado contra a vida atinge a democracia’

Nesta quarta-feira, 18, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se posicionou sobre a saída do Brasil do acordo Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família, criado com o intuito de conter avanços e discussões sobre o aborto. Na última terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o desligamento do acordo antiaborto, que havia sido assinado previamente na gestão Jair Bolsonaro (PL). Em nota, o órgão que representa bispos brasileiros pontuou que a iniciativa do governo petista não condiz com suas promessas de campanha e ferem o Estado Democrático de Direito. “As últimas medidas precisam ser esclarecidas pelo Governo Federal, considerando que a defesa do nascituro foi compromisso assumido em campanha”, escreveu. “A hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem estar social. A Igreja clama para que todos se unam na defesa e na proteção da vida em todas as suas etapas”, enfatizou. O comunicado ainda pediu dignidade para todos os seres humanos e compromisso no combate à pobreza.

