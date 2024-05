Todos Nós Podemos vêm revolucionando o consumo no Brasil

Transformando vidas e criando oportunidades através do primeiro meio de pagamento colaborativo da América Latina

Todos Nós Podemos, empresa fundada em 13 de agosto de 2019, está empolgada em anunciar sua expansão por todo o Brasil. Com sede na cidade de Itapema, no estado de Santa Catarina, a TNP está trazendo consigo uma oportunidade única para os brasileiros mudarem suas vidas.

A missão vem sendo abrir um mundo de oportunidades e ajudar as pessoas a mudarem de vida através do primeiro meio de pagamento colaborativo da América Latina. Este modelo inovador permite que consumidores e empresas se unam e trabalhem juntos para benefício mútuo, criando um ambiente onde a compra e venda de produtos e serviços geram comissões reais para todos os envolvidos.

Com um crescimento significativo em Minas Gerais, Bahia e São Paulo, a TNP está embarcando em um novo ciclo de expansão e em negociação por mais de seis meses, o Sócio Administrador, Rafael Machado, trouxe um nome de peso para fazer expansão da empresa, que nasceu para revolucionar a forma como as pessoas consomem produtos e serviços no mundo.

Alex Cardoso é o novo Diretor de Expansão. Ele possui uma larga experiência e reconhecimento no mercado nacional e internacional como estrategista de negociações de grande porte. Seus resultados lhe renderam o apelido de “O Bruxo, Mago”, e vem trazendo além da sua bagagem um verdadeiro arsenal de ideias e ações, a fim de impulsionar o sucesso da TNP para novos patamares. Com essa chegada, a TNP está pronta para alcançar novos níveis de sucesso e você pode fazer parte dessa história.

Aos novo usuários, Todos Nós Podemos, vêm dando a chance de concorrerem a mais de 1.4 milhões de prêmios. Confira:

Carro BMW X4 M40i, ano e modelo 2024 – Sorteio em 25/08/2024

Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max – Sorteio em 19/05/2024

Notebook Apple Macbook Air 13 M2, – Sorteio em 23/06/2024

Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey Rg90 49”, – Sorteio em 21/07/2024

Moto marca Honda CB 500F, – Sorteio em 27/10/2024

R$500.000,00 em cashback em cashback TNP – Sorteio em 24/11/2024

FIAT FASTBACK ABARTH TURBO 270 FLEX AT, e R$100.000,00 em cashback TNP – Sorteio em 29/12/2024

Para mais informações sobre a TNP e como participar, visite https://todosnospodemos.com.br/