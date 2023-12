Bitcoin fecha 2023 como melhor investimento; dólar cai 8,06%

Já o Ibovespa encerrou o ano aos 134.185,24 pontos, alta de 22,28% em relação ao último pregão de 2022

Bitcoin se tornou uma espécie de ativo de reserva para parte dos investidores; na foto, moeda com símbolo do Bitcoin Creative Commons

Houldine Nascimento 30.dez.2023 (sábado) – 6h02



O Bitcoin teve o melhor desempenho entre os ativos em 2023, encerrando o ano com alta de 153,47%. Em dezembro, a criptomoeda subiu 11,30%.

As BDRs (Brazilian Depositary Receipts) –ativos emitidos no Brasil que representam ações de empresas com sede no exterior– tiveram o 2º melhor resultado no período, registrando crescimento de 26,33%. No último mês do ano, teve variação positiva de 2,84%.

Os títulos públicos Tesouro IPCA com vencimento em 2035 e Tesouro Selic 2025 registraram alta de 19,80% e 13,16%, respectivamente, no acumulado dos 12 meses. Os 2 ficaram acima da prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), que foi de 4,72% em 2023.

Outro ativo que superou a prévia da inflação foi o ouro, que cresceu 13,67% no ano. Em dezembro, subiu 0,90%.

Além dele, o Índice de Fundos Mobiliários cresceu 15,50% em 2023, mas registrou a maior queda em dezembro (-75,64%).

O dólar, em contrapartida, foi a modalidade de aplicação com pior rentabilidade aos investidores em 2023: caiu 8,06%. A moeda norte-americana terminou cotada a R$ 4,85.

Eis o ranking dos principais indicadores e investimentos:

Bolsa de Valores O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), teve o 3º melhor desempenho entre os investimentos. Encerrou 2023 aos 134.185,24 pontos, o que representa alta de 22,28% em relação ao último pregão de 2022.

Na 4ª feira (27.dez), o Ibovespa atingiu a máxima histórica, quando fechou aos 134.193,72 pontos.

Risco Brasil Usado para medir a confiança na economia, o risco-país –ou CDS (Credit Default Swap) de 5 anos– foi a 132 pontos na 6ª feira (29.dez.2023). Representa uma queda de 117,86% em 2023. Quanto menor o índice, melhor a perspectiva de confiança na economia brasileira.