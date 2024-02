Governo diz que priorizará obras de prevenção a desastres climáticos

Ministro das Cidades, Jader Filho, afirma que é preciso “adaptar as cidades” para essa “nova realidade” do país

Na foto, o ministro das Cidades, Jader Filho, no estúdio do Poder360, em Brasília, em fevereiro de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 16.fev.2023

Sarah Peres 31.jan.2024 (quarta-feira) – 17h38



O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta 4ª feira (31.jan.2024) que o governo priorizará, no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), obras que visem a preservar as cidades contra eventos climáticos extremos. Desde o início deste ano, as fortes chuvas causaram destruição no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

“Conversei com o ministro Rui Costa [Casa Civil], alertando-o que precisávamos iniciar o processo de seleção do Novo PAC pela questão da prevenção. […] Esses eventos climáticos serão cada vez mais frequentes nas nossas vidas. Então, nós precisamos adaptar as nossas cidades e deixá-las preparadas para essa nova realidade”, declarou o ministro a jornalistas.

Jader Filho esteve reunido com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para discutir projetos do Novo PAC e obras para prevenir enchente no Estado.

“Discutimos alguns desses projetos importantes do Rio de Janeiro. Mas também temos projetos de outros Estados. Agora estamos, com a Casa Civil, analisando os projetos”, afirmou.

Jader Filho disse, ainda, que se não houver recursos suficientes para executar os projetos de uma vez, a ideia é faseá-los. “E daí vamos iniciar, obviamente, da parte mais urgente, onde a gente possa mitigar os efeitos para as pessoas”, pontuou.

O ministro tem uma reunião com Rui Costa nesta 4ª feira (31.jan) para tentar avançar na discussão.