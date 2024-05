Bivar é afastado definitivamente da presidência do União Brasil

O deputado federal é suspeito de proferir ameaças contra o advogado Antônio Rueda, atual presidente eleito do partido

A decisão foi tomada pela executiva nacional do partido nesta 3ª feira (14.mai). Luciano Bivar (foto) continua na legenda Sérgio Lima/Poder360 – 31.mai.2022

O deputado federal Luciano Bivar (PE) foi afastado definitivamente da presidência do União Brasil. A decisão foi tomada pela executiva do partido durante uma reunião híbrida nesta 3ª feira (14.mai.2024), sem a presença do congressista. Ele continua na legenda.

O mandato de Bivar terminaria em 30 de maio, mas foi adiantado depois de o União Brasil abrir um processo interno de investigação contra o pernambucano. Ele estava afastado desde março por suspeita de proferir ameaças contra o advogado Antônio Rueda, atual presidente eleito do partido.

A deputada Dorinha Rezende (União-TO) foi relatora do processo interno do partido e votou pelo afastamento definitivo de Bivar, mas não pela sua suspensão da legenda. Dorinha argumentou que ainda não existem provas contundentes do envolvimento de deputado contra Rueda.

Segundo divulgado pelo União Brasil (eis a íntegra – PDF – 268 kB), o processo interno contra Bivar considerou:

ofensas – como uma ameaça de morte a Antonio Rueda, seus familiares e sua filha de 12 anos; incêndio às casas da família Rueda – indícios de motivação política criminosa; violência política contra mulher; validação de cartas de desfiliação – 6 deputados do partido do Rio foram liberados sem submeter à decisão colegiada; liberação dos 6 congressistas do RJ do União – desfiliação mesmo depois de parecer do MPE (Ministério Público Eleitoral) em processo judicial que tramita no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contrário à desfiliação. PF INVESTIGA AMEÇAS A RUEDA Em 7 maio, a PF (Polícia Federal) iniciou uma investigação sobre ameaças de Rueda estaria recebendo.

No início de abril, duas casas de verão do advogado foram alvo de um “incêndio criminoso”, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Bivar é um dos indicados como suspeito pelo incêndio.