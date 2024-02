Bolsonaro já está em São Paulo para ato na Paulista no domingo

Ex-presidente toma café da manhã com apoiadores na capital; ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de SP

Na foto, ex-presidente Jair Bolsonaro tomando café com aliados e atendendo apoiadores em padaria na Vila Olímpia, em São Paulo Material cedido ao Poder360 – 24.fev.2024

Sarah Peres 24.fev.2024 (sábado) – 10h31



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em São Paulo na manhã deste sábado (24.fev.2024) para o ato que fará na avenida Paulista no domingo (25.fev). Ele ficará hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado.

Bolsonaro parou em uma padaria na Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Tomou café da manhã com aliados e tirou fotos com apoiadores. Este foi o 1º compromisso do ex-chefe do Executivo ao chegar na capital paulista.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entrou em contato com Bolsonaro para confirmar sua ida ao ato.

Outros 3 governadores também vão à manifestação. O de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), está nos Emirados Árabes, mas antecipou a volta ao Brasil para participar do evento. Além dele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), disseram que também irão ao ato.

A manifestação também deve contar com a presença de ao menos 11 senadores e 92 deputados federais. Leia quais são clicando aqui.

