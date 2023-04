Bloco do PP com União Brasil divide atenção entre governo e relatorias

Um “superbloco” parlamentar foi oficializado, na tarde desta quarta-feira (12/4), por União Brasil, PP, PSB, PDT, federação PSDB-Cidadania, Avante, Patriota e Solidariedade. O grupo, formado por 175 deputados sob liderança inicial de Felipe Carreras (PSB-PE), atuará principalmente para garantir espaços na Câmara dos Deputados e, indiretamente, pode facilitar o caminho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O bloco vai ajudar a pavimentar a governabilidade de Lula na Câmara dos Deputados”, disse Felipe Carreras. A liderança do bloco será rotativa, com mudança a cada dois meses. De acordo com Elmar Nascimento (União-BA), a formação do grupo não contou com interferência de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara.

Sob reserva, deputados afirmaram ao Metrópoles que Lira demonstrou insatisfação quando soube da formação do bloco parlamentar integrado pelo MDB com PSD, Republicanos, Podemos e PSC, com 142 deputados. As negociações foram feitas sem o conhecimento do presidente da Câmara, que ficou irritado pela movimentação feita sem seu aval.

“Para mostrar que não há qualquer tipo de interesse em criar, sobretudo com o governo, qualquer tipo de celeuma, decidimos que o colegiado tomará as decisões e que ele será coordenado por um rodízio de líderes experientes, que estão mais afinados um governo, no sentido de que as pautas prioritárias do nosso país, como as MPs em tramitação e alguns projetos de lei com urgência constitucional, sejam tocados por essas pessoas”, disse Elmar Nascimento.

No Twitter, Lira parabenizou o bloco integrado pelo PP, sob liderança de seu aliado. Ele cita 173 parlamentares na formação do grupo, mas, como explicou Elmar Nascimento em coletiva, dois deputados ainda irão se filiar a partidos membros do bloco, um para o PSB e outro para o PP. O líder do União Brasil, porém, não explicitou nomes.

Meus parabéns aos 173 deputados de União Brasil, Progressistas, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Avante e Patriota por conseguirem conciliar suas diferenças para formar o maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados.

— Arthur Lira (@ArthurLira_) April 12, 2023

“O bloco é a demonstração de compromisso e responsabilidade com o país. Vamos somar, não confrontar. Atuar juntos na construção de políticas em prol da sociedade. Respeitando as opiniões e a diversidade. Esse é o melhor caminho para apreciação dos projetos importantes para o país”, escreveu Arthur Lira, na rede social.

Também ao Metrópoles, um dos líderes explica que a formação desse bloco permitirá que partidos menores consigam pleitear espaços, como a relatoria de projetos importantes. Ele afirmou que os membros devem votar com o governo em questões mais técnicas, como a reforma tributária, mas que as legendas mantêm a independência.

De olhoQuestionado se a formação do bloco parlamentar pavimenta sua possível candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento afirmou que discutir isso, neste momento, seria “um desrespeito” com Arthur Lira.