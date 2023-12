BNDES vai financiar primeiro BRT elétrico do Brasil, que vai ligar Grande ABC à capital paulista

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar o BRT ABC, sistema de ônibus de transito rápido que vai circular entre a região do Grande ABC e a capital paulista. Se trata do primeiro BRT 100% elétrico do Brasil e está em fase de construção. O BNDES aprovou o financiamento de R$ 80 milhões para a iniciativa, com um investimento total previsto de R$ 1,2 bilhão no projeto. Os recursos são do Fundo Clima, e contam com taxa fixa de 4,5%. O financiamento do BNDES é destinado à empresa ABC Sistema de Transportes SPE, concessionária que liga São Paulo às cidades do ABC. O BRT contará com 92 ônibus elétricos e estima transportar 200 mil passageiros por dia útil. A linha ligará o Terminal Sacomã, em São Paulo, ao Terminal São Bernardo, passando pelas cidades de São Caetano do Sul e Santo André. No Terminal Tamanduateí, o ônibus fará integração com a Linha-2 Verde do Metrô e com a Linha 10-Turquesa da CPTM. Pelo Terminal Sacomã, será possível acesso ao centro de São Paulo através do corredor Expresso Tiradentes e a Linha 2 do Metrô. O Terminal São Bernardo será integrado ao sistema de trólebus do corredor ABD (operado pela ABC Sistema).

*Com informações do repórter Daniel Caniato