Bode pega trem da Linha-7 Rubi da CPTM em São Paulo e surpreende passageiros; veja vídeo

Um passageiro um tanto fora do comum chamou atenção das pessoas que pegaram ao trem da Linha-7 Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 9, em São Paulo. Um bode foi avistado circulando pelos corredores dos vagões. Os passageiros ficaram surpresos ao ver o animal circulando tranquilamente entre eles e registraram o momento em fotos e vídeos, que foram compartilhados nas redes sociais. A CPTM informou em comunicado que uma equipe de segurança foi chamada por volta das 7h para remover o bode, que estava indo em direção à estação da Luz, na capital paulista. A companhia acionou uma equipe especializada em transporte de animais, que retirou o animal na Estação Francisco Morato, e o levou para o Haras de Campo Limpo Paulista. A CPTM realiza uma investigação utilizando as imagens das câmeras de monitoramento para descobrir como o animal conseguiu entrar na estação. Até o momento, o dono do bode não foi identificado.

eu gravei esse KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/qHXSrzX0qn — lettie (@gowoncake) January 9, 2024