Boletim semanal de arboviroses – 14 a 20/04

Entre os dias 14 e 20 de abril, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Vigilância Epidemiológica, informou que houve 675 novos casos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) nesta semana. Em relação à semana anterior, houve redução de aproximadamente 5,6% do número de casos.

Foram notificados, de janeiro até esta semana, 6167 casos. Houve dois óbitos: um homem de 33 anos com comorbidades, por chikungunya; e uma mulher de 95 anos com comorbidades, pela mesma doença. Mais três óbitos estão em investigação na câmara técnica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) por possível relação com Arboviroses.

De acordo com o último censo de ocupação de leitos, há 01 paciente na enfermaria do Hospital Municipal e 02 pacientes nas enfermarias das rede privada, sendo um dos internados na enfermaria da rede privada, morador do estado de Minas Gerais. Não há pacientes internados na UTI e nem na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI). Atualmente, Teixeira de Freitas se encontra em nível de alerta 2 (bandeira laranja).

Confira abaixo o ranking de bairros com maior ocorrência de arboviroses nesta semana:

São Lourenço – 41 casos

Bela Vista – 23 casos

Jardim Caraípe – 16 casos

Centro – 14 casos

Recanto do Lago e Vila Vargas – 11 casos cada.

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar surtos dessas doenças. A Prefeitura disponibilizou o Disk Dengue, canal de comunicação para denúncias sobre possíveis criadouros do Aedes aegypti, que pode ser acessado pelo número (73) 3011-2763 de segunda a sexta-feira.

