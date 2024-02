Concurso da Caixa tem edital pronto: presidente se encontra com Lula

O edital do concurso da Caixa pode ser publicado em breve. Isso porque, segundo a agenda presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, haverá uma reunião nesta quarta-feira (21/2), a partir das 15h, entre o presidente da República e o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

Em contato com o Direção, a assessoria de imprensa da Caixa tornou a confirmar expectativas do edital em fevereiro, com probabilidade ser lançado até o dia 23.

Vale lembrar que o concurso da Caixa será organizado pelo Cesgranrio e ofertará 4.050 vagas de níveis médio e superior.

As vagas que aparecerão no edital do concurso da Caixa São 2 mil oportunidades para técnico bancário novo; o mesmo número para técnico bancário novo na área de TI; 28 para médico do trabalho; 22 para e engenheiro de segurança do trabalho.

Os aprovados para técnico bancário receberão salário inicial de R$ 3.762,00, ao passo que, para o médico do trabalho o salário inicial será de R$ 11.186,00 e de R$ 14.915,00 para o engenheiro de segurança do trabalho.

Leia mais detalhes no site Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.