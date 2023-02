Bolsa Família será antecipado para famílias impactadas pelas chuvas no litoral paulista

O ministério do Desenvolvimento Social anunciou nesta segunda-feira, 20, que o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março será unificado aos beneficiários que foram atingidos pelas fortes chuvas que assolaram o litoral paulista. “Para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade”, disse Wellington Dias, chefe da pasta. Segundo o político, a unificação ocorrerá no dia 20. “Acertei agora com o Brigadeiro Heraldo para viabilizar aeronave para o transporte, da capital São Paulo para São Sebastião e região, de alimentos, colchões, lençóis, fraldas e água potável, adquiridos em parceria entre o MDS e a Central Única das Favelas (Cufa)”, disse o ex-governador do Piauí que informou um acordo para que uma aeronave saia de São Paulo para São Sebastião com suprimentos aos impactados. Ainda de acordo com o governo federal, o poder Executivo fará um repasse mensal, por solicitação do município, no valor de R$ 20 mil a cada grupo de 50 pessoas que estejam desalojadas ou desabrigadas e que necessitem de alojamentos provisórios. Segundo informações da Defesa Civil Nacional, muitos municípios se encontram em situação de emergência e de calamidade pública. Em Ubatuba, 30 pessoas ficaram desalojadas e 10 pessoas desabrigadas; já em Caraguatatuba, 37 pessoas ficaram desabrigadas; em São Sebastião foi decretada a situação de Calamidade Pública, com 62 casas atingidas e 248 pessoas desalojadas – além da implementação de seis alojamentos provisórios -; no Guarujá, 200 pessoas ficaram desabrigadas após as fortes chuvas impactarem a cidade e estas foram acolhidas em três alojamentos provisórios; em Bertioga, 80 pessoas estão desabrigadas e foram acolhidas em alojamento.

