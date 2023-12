Bolsonarista raiz e estreante na Assembleia, Diego Castro é recordista em projetos e de visitas em municípios baianos

Foto: Divulgação

Deputado Deito Castro e o ex-presidente Jair Bolsonaro 13 de dezembro de 2023

Em seu primeiro ano de mandato, o deputado estadual Diego Castro (PL) tem se destacado como uma figura proeminente no parlamento baiano, sendo um dos recordistas em produção legislativa, apresentando 60 proposições na Assembleia Legislativa da Bahia, que incluem requerimentos, projetos de leis ordinárias e complementares, propostas de emendas à constituição e indicações.

Sua atuação se evidencia em requerimentos que resultaram em audiências públicas das Polícias Penal, Civil e Militar. Além disso, tem demonstrado compromisso direto com suas bases eleitorais ao transformar as ruas em seu gabinete, visitando todas as regiões do estado.

Dentre os projetos de destaque de Diego Castro, encontram-se iniciativas como o Marco Estadual da Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, além de disposições sobre a atuação contra o Estado como agente normativo e regulador.

Outras propostas relevantes incluem a vedação de participação de filhos em atividades pedagógicas de gênero, a punição de professores da rede estadual por doutrinação ideológica e a isenção do IPVA para motoristas de aplicativos. Diego Castro também propôs declarar a Marcha para Jesus como Bem Imaterial e Cultural do estado da Bahia.

Seus projetos abrangem ainda a criação do Conselho de Segurança Pública do Campo, a sugestão de estabelecimento do Batalhão Especializado em Patrulha Rurais (BEPR) e da Universidade da Polícia Militar da Bahia, a UNIPM. Além disso, ele propôs autorizar o governo estadual a conceder isenção de pedágios a veículos de profissionais de segurança e tem buscado incluir entidades religiosas nos Conselhos Executivos Estaduais relacionados a áreas como Cidadania, Segurança Pública, Direitos Humanos, Assistência Social e Educação.

Logo em sua primeira candidatura em 2022, Diego Castro foi eleito com quase 34 mil votos, distribuídos em 409 dos 417 municípios baianos. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, desde 2013, ele é reconhecido como “bolsonarista raíz”.

Apesar de seu destaque, Diego tem enfrentado perseguições após integrar a comitiva da CPI do MST na Bahia, sendo alvo de denúncias na Procuradoria-Geral da República por partidos como PT, PCdoB, PSB e PSOL. Ele foi o único deputado estadual na comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na posse do novo presidente argentino, Javier Milei, ao lado de nomes influentes da direita nacional.

Em reconhecimento à sua notoriedade e atuação, Diego Castro será homenageado com o prêmio “Destaque do Ano” em cerimônia promovida pela TV Diamante no próximo dia 16 de dezembro.

Outro ponto que tem chamado a atenção é o uso da tribuna na Assembleia Legislativa. Diego é um dos que mais discursam no plenário da Casa, com fortes palavras de oposição aos governos de Jerônimo Rodrigues e Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT.

