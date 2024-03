1 em cada 4 eleitores em SP votaria em um candidato por causa de Lula

Em contrapartida, 17% votariam em alguém apoiado por Bolsonaro; pesquisa Datafolha mostra que Boulos e Nunes lideram na disputa pela capital paulista

O presidente Lula (dir.) apoia a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (esq.) para a Prefeitura de São Paulo Ricardo Stuckert – 25.out.2023

PODER360 12.mar.2024 (terça-feira) – 23h07



Pesquisa Datafolha divulgada nesta 3ª feira (12.mar.2024) mostra que cerca de 1 em cada 4 eleitores da cidade de São Paulo (24%) votariam no candidato à prefeitura apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em contrapartida, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) influenciaria o voto de 17% dos eleitores.

O levantamento também mostra que o apoio de Bolsonaro faz com que 63% não votem de jeito nenhum em um candidato. Já 42% rejeitariam o apadrinhado de Lula.

Os 2 candidatos que lideram a disputa pela capital paulista são apoiados pelo petista e por seu antecessor, respectivamente: o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Além de Lula e Bolsonaro, o Datafolha também perguntou a reação dos eleitores ao eventual apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-governador e vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A pesquisa mostrou que o apoio de Tarcísio atrai 17% dos entrevistados, enquanto afasta 44%. Tarcísio é um dos principais aliados de Nunes.

Com Alckmin, 14% votariam em um candidato, contra 44% que não votariam. O vice-presidente apoia a candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB).

O Datafolha realizou 1.090 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais na cidade de São Paulo, em 7 e 8 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-08862/2024. Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo foi de R$ 95.438,14. O valor foi pago pela Folha de S.Paulo com recursos próprios.

AGREGADOR DE PESQUISAS O Poder360 oferece aos seus leitores o Agregador de Pesquisas mais antigo e mais completo da internet no Brasil. Reúne milhares de levantamentos de intenção de voto de todas as empresas desde o ano 2000. Em anos eleitorais, só são publicados os estudos que têm registro na Justiça Eleitoral e metodologia completa conhecida. Tem alguma pesquisa para divulgar? Mande a íntegra por e-mail para o Poder360: [email protected].

Para ter acesso ao Agregador de Pesquisas, clique aqui e busque os dados que desejar para as disputas de 2024 ou de todos os anos anteriores. Essa ferramenta oferece acesso apenas aos assinantes do Poder Monitor, a mais completa ferramenta de acompanhamento dos Três Poderes e tudo o que é relacionado ao poder. Para assinar o Poder Monitor e ter acesso por 30 dias grátis, clique aqui.

Saiba como usar o agregador assistindo ao vídeo abaixo (1min12s):

Leia mais sobre a pesquisa Datafolha:

Taxa de “ruim” ou “péssimo” do governo Lula vai a 34% na cidade de SP.