Bolsonaristas não aprendem e apresentam dez convocações de Flávio Dino

Em pouco mais de quatro meses de funcionamento do Congresso, o ministro Flávio Dino (Justiça) já foi três vezes à Câmara dos Deputados, atendendo a chamado dos parlamentares.

Em todas elas – na CCJ, Segurança Pública e Fiscalização e Controle -, Dino desconsertou os bolsonaristas, que foram para cima do ministro com toda força.

Em todas essas oportunidades, a sua presença nessas inquirições geraram memes e vídeos para as redes sociais de suas respostas, ora irônicas e debochadas, às perguntas dos algozes.

Mas parece que os bolsonaristas não aprenderam. Eles apresentaram mais dez requerimentos de convocação do ministro, e combinaram cada um apresentar uma razão: para falar sobre os CACs, invasões do MST, o 8 de janeiro, e decreto de desarmamento de Lula, entre outros temas.

Essas dez tentativas de convocação de Dino estão na pauta da Comissão de Segurança Pública da próxima terça.

Nas suas idas ao Congresso, Dino tem até conquistado a simpatia de alguns desses bolsonaristas, casos de Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, ambos do PL de São Paulo, que o tem tratado sem fanatismo e sempre o cumprimentam com cortesia no final dos encontros.

O ministro esteve semana passada numa dessas comissões da Câmara, no dia que Jair Bolsonaro foi alvo de uma ação da Polícia Federal, que apreendeu seu celular e de Michelle Bolsonaro. Os opositores que compareceram na comissão estavam bem muxoxos.