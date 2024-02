Bolsonaristas preferem que impeachment de Lula só avance em 2025

Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.foto

1 de 1 Rodeada por parlamentares bolsonaristas, deputada federal Carla Zambelli explica as 100 assinaturas de congressistas pedindo de impeachment do presidente Lula 5 – Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.fotoEmbora já tenham protocolado o requerimento, parlamentares bolsonaristas que articularam o pedido de impeachment de Lula pela fala sobre Israel preferem que o processo só avance em 2025 no Congresso.

O motivo, dizem, é que, se o processo avançar ainda em 2024, quem vai comandar a eventual a sessão do Senado para julgar o mérito do impeachment será o atual presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

Na avaliação de bolsonaristas, que veem Barroso como um “aliado de Lula, o atual presidente do Supremo poderia “complicar” a sessão (leia-se favorecer o petista de alguma forma).

Na visão dos bolsonaristas, o melhor cenário seria o impeachment avançar apenas 2025, quando o presidente do STF será Edson Fachin — ele assumirá o comando da Corte em setembro do próximo ano.

Fachin é considerado menos “petista” pela oposição. Assim como Barroso, foi nomeado ao STF por Dilma Rousseff. Entretanto, foi considerado um dos ministros da Corte entusiastas da Lava Jato.

O pedido impechment de Lula foi protocolado com cerca de 140 assinaturas de deputados. Apesar disso, lideranças da Casa consideram “impossível” o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abrir o processo.

Como mostrou a coluna, a oposição pretende fazer um ato simbólico a favor impeachment na próxima semana no Senado. A ideia é manter o assunto em alta.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?