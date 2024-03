Bolsonaristas veem risco de Ramagem naufragar no 1º turno no Rio

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

1 de 1 Imagem colorida da entrevista com o deputado federal do PL e ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem no estúdio do Portal Metrópoles – Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFotoAlguns integrantes do PL vem comentando com aliados que Alexandre Ramagem corre o risco de não ir para o segundo turno na eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, e fique atrás do candidato do PSol no Rio, Tarcísio Motta.

Tarcísio foi o segundo deputado federal mais votado na cidade do Rio de Janeiro e pode ser o favorito da esquerda, o que o levaria para um segundo turno contra Eduardo Paes.

A avaliação desses políticos é que Ramagem “não saberá discutir a cidade” e restringirá o discurso à polarização nacional. Os copartidários ressaltam que Ramagem pouco vai ao Rio de Janeiro, não se articula politicamente e tampouco se reúne com setores da sociedade civil.

Outro ponto de preocupação são as investigações contra Ramagem pelo uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar desafetos de Jair Bolsonaro. Ramagem foi alvo de uma operação da Polícia Federal no início de fevereiro por ordem do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, o candidato do PL é o único nome que concorrerá à prefeitura do Rio que ainda não fez o pré-lançamento de sua candidatura.

