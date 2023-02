Após retirada de dreno, José Dirceu deixa UTI, mas segue internado

A equipe médica do DF Star retirou o dreno da cabeça de José Dirceu (PT), internado na unidade de saúde em Brasília desde a última quinta-feira (23/2) por causa de um hematoma. As informações foram compartilhadas por Zeca Dirceu (PT-PR), deputado federal e filho do ex-ministro da Casa Civil, neste sábado (25/2), nas redes sociais.

José Dirceu já começou a andar, com suporte da fisioterapia, e deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Porém, permanece internado, sem previsão de alta.

Veja:

Exames normaisZeca Dirceu também divulgou uma primeira gravação em que o ex-ministro diz ter dormido bem e fala que deveria ter alta neste sábado. À tarde, em outro áudio, Dirceu afirma que os exames apresentaram resultados normais, mas avisa que precisará passar dois dias em observação no hospital.

De acordo com boletim médico emitido pelo hospital DF Star na quinta, José Dirceu foi submetido a um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um edema.

O petista foi um dos principais ministros do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, entre 2003 e 2005. Ele, que retomou papel de influência no PT, precisou cancelar um evento do qual participaria na quinta por causa do hematoma subdural (coágulo) na caixa craniana.