Bolsonaro ameaça crise, mas Valdemar contorna com íntegra de vídeo

Depois das “declarações absurdas” de Valdemar Costa Neto sobre Lula (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) até ameaçou uma crise no Partido Liberal, mas o presidente nacional do PL conseguiu contornar a “implosão” da sigla.

Segundo interlocutores, Valdemar falou com Bolsonaro por telefone e enviou a íntegra da entrevista, realizada em dezembro de 2023, para o ex-presidente. Bolsonaro teria ficado satisfeito com os elogios recebidos, quando é chamado de “fenômeno”.

Em vídeo divulgado na segunda-feira (15/01), Bolsonaro disse ter “problemas sérios” com um integrante da legenda e disse ter questionado se Valdemar queria “implodir o partido”.

“Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem, mas eu disse: ‘Se continuar assim, você vai implodir o partido’. Pessoa do partido dando declarações absurdas, dizendo que o Lula é extremamente popular. Tá. Manda ele [Lula] vir tomar uma 51 aqui na esquina. Ele não vem”, disse Bolsonaro durante uma roda de conversa.

Valdemar tinha elogiado Lula, dizendo que o atual presidente tem muito prestígio. “O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar aonde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só”, disse o presidente do PL.