Bolsonaro anuncia eventos em SP para arrecadar doações ao RS

Ex-presidente estará nos locais de coleta de donativos em 6 municípios paulistas a partir da próxima 2ª feira (27.mar)

“Unidos pelo Rio Grande do Sul”, declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) ao anunciar a campanha Poder360/Wagner Meier – 21.abr.2024

21.mai.2024 (terça-feira)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta 3ª feira (21.mai.2024) que fará uma série de eventos em cidades de São Paulo para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Desde 2 de maio, o Estado enfrenta situação de calamidade pública devido a enchentes que já deixaram 161 mortos e 650 mil pessoas fora de casa.

Os eventos vão ser realizados em 6 cidades paulistas. Segundo Bolsonaro, ele estará presente em todos os municípios nos locais de coleta de donativos das 10h às 19h.

Leia a lista de cidades:

27.mai – Ribeirão Preto; 28.mai – Rio Claro; 29.mai – Campinas; 30.mai – Jundiaí; 31.mai – São Bernardo; e 1.jun – Guarulhos. Bolsonaro compartilhou uma lista com as doações sugeridas. Ele também pediu para que os produtos doados sejam novos e com boa qualidade.

colchões; lençóis; cobertas; toalha de banho; roupas de frio; tênis; chinelos; cestas básicas; enlatados; materiais de higiene; e materiais de limpeza.

Bolsonaro estava internado e recebeu alta hospitalar do Vila Nova Star, em São Paulo, na 6ª feira (17.mai). ​​O ex-presidente tratou um quadro de erisipela (espécie de infecção que causa irritações na pele) na perna esquerda. Os sintomas começaram em Manaus em 4 de maio. Em 6 de maio, foi transferido para São Paulo, onde estava desde então.