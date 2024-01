Governo diz ter destruído 2 aviões e 78 motores na TI Yanomami

Ações contra o garimpo ilegal no início do ano já destruíram 5 motobombas e 2.500 litros de combustível, segundo a Secom

Operação Libertação bloqueou e apreendeu mais de R$ 589 milhões em 2023 Polícia Federal

PODER360 24.jan.2024 (quarta-feira) – 14h07



As ações implementadas pelo governo federal na Terra Indígena Yanomami nos primeiros 22 dias de 2024 já resultaram na destruição de duas aeronaves, 78 motores, 5 motobombas e 2.500 litros de combustível utilizados pelo garimpo na região.

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), foram apreendidos também radiocomunicadores, coletes balísticos e uma arma de fogo com munições e acessórios.

Durante todo o ano de 2023, ações similares resultaram na destruição de 39 aeronaves, 550 motores, 88 balsas, 52 barcos, 82 motores de popa e 5.000 metros de mangueira.

Para dar sequência às ações de proteção dos yanomami contra o garimpo ilegal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou, em 10 de janeiro, uma comitiva à terra indígena para uma análise técnica das condições atuais da região.

Operação Libertação Em 16 de janeiro, foi retomada a operação Libertação. Deflagrada em 2023 com o objetivo de reprimir os crimes ambientais praticados na região.

A operação bloqueou e apreendeu mais de R$ 589 milhões apenas naquele ano, além de lavrar, por meio do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 173 autos de infração que aplicaram mais de R$ 60 milhões em multas. Os bens apreendidos têm valor estimado de R$ 94 milhões.

Há ainda cerca de 40 pistas de pouso que servem ao garimpo e que não foram desativadas. Voos ilegais continuam ocorrendo diariamente dentro do território indígena, mesmo 1 ano depois de ações de emergência do governo para conter a crise humanitária, segundo relatório da PF.

Soluções definitivas O ministro da Defesa José Múcio Monteiro, anunciou na 2ª feira (22.jan.2024) que apresentará até o fim da semana um projeto para a atuação definitiva das Forças Armadas na região da Terra Indígena Yanomami, no Norte do Brasil, com o intuito de conter o garimpo ilegal.

“Desta vez, é uma proposta, não para uma solução de emergência. Vamos atender a uma emergência, mas dando características de uma solução definitiva”, disse Múcio.

Com informações da Agência Brasil.