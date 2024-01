Bolsonaro critica Lula por não visitar o RJ após fortes chuvas

Ex-presidente questiona “por onde anda o Lula” e afirma: “está viajando pelo mundo com o seu par”; presidente está em Brasília

“Por onde anda o Lula, braço do Eduardo Paes, para ajudar o Rio de Janeiro nestas enchentes causadas pelas chuvas das últimas horas?”, escreveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) nos stories Instagram Sérgio Lima/Poder360 – 29.jun.2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou os stories do Instagram (ferramenta em que os posts desaparecem depois de 24 horas) para criticar, no domingo (14.jan.2024), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não ir ao Rio de Janeiro depois que fortes chuvas atingiram a região da capital fluminense. Os temporais deixaram ao menos 11 mortos.

“Por onde anda o Lula, braço do [prefeito do Rio de Janeiro] Eduardo Paes [PSD], para ajudar o Rio de Janeiro nestas enchentes causadas pelas chuvas das últimas horas?”, escreveu Bolsonaro. “Ah, ele está viajando pelo mundo com o seu par, assim como ocorrido no Rio Grande do Sul”, completou, referindo-se ao ciclone que atingiu o Estado da região Sul do Brasil em setembro de 2023. Na época, Lula estava na Índia para encontro do G20 e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), foi ao local acompanhado de ministros.

Lula está em Brasília e conversou por telefone, no domingo (14.jan), com Paes e o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos– o Waguinho (Republicanos). O presidente disse que as cidades terão o apoio do governo federal para mitigar os impactos do temporal.

Em 2023, Lula passou 62 dias no exterior. O presidente iniciou as viagens internacionais no fim de janeiro, visitando a Argentina e o Uruguai. A última saída do Brasil ocorreu de novembro a dezembro, quando o chefe do Executivo visitou Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Alemanha.

