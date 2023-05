Bolsonaro diz que processará Lula por associação a patrimônio nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai entrar na Justiça contra Lula (PT) após o atual presidente associa-lo ao patrimônio de Mauro Cid, ex-ajudente de ordens da Presidência.

A família de Mauro Cid, preso sob suspeita de ter forjado cartões de vacina, tem um patrimônio milionário nos Estados Unidos, incluindo uma mansão avaliada em US$ 8 milhões, de acordo com o Metrópoles.

A informação foi usada por Lula para atacar o antecessor em discurso na última quinta (11), em fala sobre corrupção.

“Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do, como é que chama? do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens, certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo”, disse Lula.

O vídeo foi divulgado nesta sexta (12) por Fabio Wajngarten, advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro. Depois, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação disse que a equipe jurídica do ex-presidente “já está tomando as devidas providências para o reparo de mais uma mentira”. A informação foi confirmada por Bolsonaro nas redes sociais.