Bolsonaro é recebido com gritos de “mito” em feira agro no RS

Ex-presidente participou da Expodireto Cotrijal ao lado do deputado Zucco (PL-RS) nesta 3ª feira (5.mar)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão de apoiadores na feira agro de Não-Me-Toque (RS) Reprodução/Instagram @zucco – 5.mar.2024

PODER360 5.mar.2024 (terça-feira) – 20h01



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido por apoiadores na feira de agronegócio Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), nesta 3ª feira (5.mar.2024). Ele estava acompanhado do deputado federal tenente-coronel Zucco (PL-RS).

Os simpatizantes do ex-chefe do Executivo lotaram o espaço do evento enquanto o chamavam de “mito”.

O ex-presidente percorreu o espaço da feira em cima de uma caminhonete. Em certo momento, levantou um menino nos braços e depois o colocou sobre os ombros.

Assista (1min38s):

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto