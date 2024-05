Mídia internacional repercute tragédia no Rio Grande do Sul

Jornais falam da cheia histórica, visita do presidente Lula ao Estado e luta para resgatar vítimas

Na imagem, estrada no Rio Grande do Sul é bloqueada depois de ceder durante temporal na 3ª feira (30.abr.2024) Reprodução/Redes sociais

PODER360 5.mai.2024 (domingo) – 19h42



As fortes chuvas no Rio Grande do Sul têm repercutido na mídia internacional nos últimos dias. Segundo Boletim da Defesa Civil divulgado às 18h deste domingo (5.mai.2024), morreram 78 pessoas desde o início do temporal.

As publicações de jornais ao redor do mundo mencionam a dificuldade para resgatar as vítimas e a enchente histórica no Estado. O rio Guaíba, que banha a capital Porto Alegre, já ultrapassou a marca de 5,3 metros.

O britânico The Guardian citou os dados recentes da Defesa Civil e a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva à região.

Reprodução/The Guardian – 5.mai.2024

Jornal britânico The Guardian falando do número de mortos e desaparecidos

O francês Le Monde disse que o Rio Grande do Sul “continua devastado pelas inundações”.

Reprodução/X – 5.mai.2024

O francês Le Monde fala em “enchentes mortais”

O argentino Clarín disse que as autoridades correm contra o tempo para conseguir resgatar as vítimas a tempo.

Reprodução/Clarín – 5.mai.2024

O argentino Clarín

O norte-americano ABC News também citou a cheia recorde no Estado.

Reprodução/ABC News – 5.mai.2024

ABC News

Ainda com dados antigos, sem contabilizar a atualização da Defesa Civil das 18h deste domingo (5.mai.2024), o norte-americano NBC disse que o Rio Grande do Sul vive a sua pior enchente dos últimos 80 anos.

Reprodução/NBC News – 5.mai.2024

NBC News fala em cheia história

Na 5ª feira (2.mai), o norte-americano The New York Times disse que as chuvas “isolaram cidades” e deixaram moradores presos a espera de resgate.

Reprodução/The New York Times – 2.mai.2024

The New York Times