Bolsonaro é tietado por apoiadores em voo para São Paulo; assista

Ex-presidente recebeu aplausos; fez escala rumo a Alagoas, onde passará o Ano Novo em pousada de ex-ministro de seu governo

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver simpatizantes aplaudirem Bolsonaro no avião Reprodução/X – 26.dez.2023

26.dez.2023 (terça-feira) – 18h38



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi tietado nesta 3ª feira (26.dez.2023) por apoiadores em um voo para a cidade de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver simpatizantes de Bolsonaro aplaudirem ele.

Ao Poder360, a assessoria do ex-presidente disse que o ex-presidente saiu de Brasília e fez escala na capital paulista rumo a Alagoas, onde passará o Ano Novo. Bolsonaro ficará hospedado na pousada de Gilson Machado –que foi ministro do Turismo de 2020 a 2022– em São Miguel dos Milagres, litoral norte do Estado.

A pousada se chama Villas Taturé e segundo o site do local, um pacote de 4 dias na suíte deluxe para duas pessoas custa R$ 13.500. Bolsonaro não deve pagar a hospedagem no local.

Assista (37s):