‘Bolsonaro foi ovacionado por sua força política’, diz Salles sobre presença de ex-presidente na Agrishow

Ao Morning Show, parlamentar também se posicionou contra o PL das Fake News: ‘Diziam que Bolsonaro era o antidemocrático, mas todas as medidas estão sendo tomadas no governo Lula’

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) foi o convidado do programa Morning Show desta terça-feira, 2. Durante sua participação, ele comentou sobre a presença de Jair Bolsonaro na Agrishow, feira de tecnologias agrícolas voltada para o agronegócio que acontece Ribeirão Preto nesta semana. No dia de estreia do evento, o ex-presidente apareceu acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e discursou contra medidas do governo Lula para o setor. “A feira não convidou o Bolsonaro para ir falar na abertura. O sindicato rural de Ribeirão Preto convidou para estar na feira, em nenhum momento foi feito um convite para o Bolsonaro discursar. Quem deu a entender isso foi o [ministro da Agricultura, Carlos] Fávaro, para se fazer de vítima. O Bolsonaro, pela sua força política e pela forma como é querido pelo agro, ele seria ovacionado pela população, discursando ou não. Ele andou pela feira e a feira inteira andava atrás dele, parecendo um bloco atrás do Bolsonaro”, disse Salles, que presenciou a ocasião. Fávaro não compareceu ao evento após um atrito com o presidente Francisco Matturo, que sugeriu que o representante do atual governo federal e Bolsonaro comparecessem à feira em datas diferentes.

Salles também se posicionou contra o PL das Fake News e comparou postura do governo federal com ditaduras. “Você não tem que outorgar a um burocrata estatal o papel de fazer a censura prévia sobre o conteúdo. É possível ter exigências para o internauta apresentar RG e CPF, mas tem uma série de mecanismos dentro desse projeto que são inaceitáveis”, argumentou. “Você começa a ver as manobras que foram feitas. É PL da censura, é uma barbaridade. Diziam que Bolsonaro era o antidemocrático, mas todas as medidas estão sendo tomadas no governo Lula, com apoio do Lula, Flávio Dino e de toda essa turma. Eles fazem o modelo Cuba, o modelo Venezuela e o das ditaduras de esquerda”, concluiu.

