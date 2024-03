Bolsonaro ganha camisas de time baiano: “Aqui é só Vitória”

Presente foi dado por lideranças estaduais do PL durante encontro com o ex-presidente nesta 6ª feira (8.mar)

Bolsonaro recebeu duas camisas do Vitória de lideranças baianas do PL Reprodução/Instagram – 8.mar.2024

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 21h29



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou duas camisas do Vitória em encontro com nomes do PL (Partido Liberal) nesta 6ª feira (8.mar.2024). “Aqui é só Vitória”, disse ao receber o presente. Entre os participantes, estavam o deputado federal Capitão Alden (PL-BA), o deputado estadual Diego Castro (PL), o pré-candidato a vereador de Salvador Alexandre Moreira (PL) e João Roma, presidente estadual da sigla.

Assista (54s):