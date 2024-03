TRE inicia nesta segunda-feira o julgamento que pode cassar Sergio Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PE) está prestes a julgar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A decisão pode resultar na cassação do mandato do senador, que enfrenta duas ações que questionam sua conduta durante a campanha. As ações em questão pedem não apenas a cassação do mandato de Moro, mas também a sua inelegibilidade por oito anos. Caso seja condenado, o senador ainda terá a possibilidade de recorrer da decisão ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O julgamento começa nesta segunda-feira (1º)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu um parecer favorável à cassação do senador em dezembro do ano passado, alegando que o uso excessivo de recursos financeiros comprometeu a lisura e a legitimidade do pleito eleitoral. O julgamento, que sofreu adiamentos, foi remarcado após a escolha de um novo jurista para a vaga deixada por Thiago Paiva. A defesa de Sergio Moro refuta as alegações, argumentando que não houve gastos excessivos e que as despesas realizadas em determinado período não deveriam ser consideradas, uma vez que o pré-candidato tinha aspirações políticas diferentes na época. A expectativa é de que o resultado do julgamento seja conhecido até o dia 8 de abril.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Pacheco diz que Senado vai avançar com projeto que regulamenta prisão preventiva



PT entra com ação contra mudança de domicílio eleitoral de Rosângela Moro



*Reportagem produzida com auxílio de IA