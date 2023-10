Bolsonaro identifica o “maior erro”que cometeu na relação com o STF

Breno Esaki/Metrópoles

1 de 1 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fala com jornalistas após depoimento à Polícia Federal – metrópoles – Foto: Breno Esaki/MetrópolesJair Bolsonaro tem dito em diferentes conversas que seu “maior erro” na relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal foi não nomear o nome defendido por Gilmar Mendes para o Superior Tribunal de Justiça no ano passado. Bolsonaro considera que isso foi fatal para sua relação com Gilmar, que ele vê como o ministro que seria capaz de domar Alexandre de Moraes contra ele.

Gilmar defendia a nomeação do desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para uma das duas vagas abertas em 2022 para magistrados da segunda instância federal. Os escolhidos acabaram sendo os desembargadores Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues.

Bolsonaro tem dito que sabe que será condenado no STF, e portanto preso, a partir de algum dos processos relatados por Alexandre de Moraes.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?