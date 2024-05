PF apreende 1.800 quilos de cocaína em ação conjunta na Bahia

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Marinha do Brasil, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil (Deic e CORE), a Polícia Militar (CIPE Polo e PATAMO) deflagrou, nessa última quinta-feira (9/5), uma ação que resultou na abordagem e apreensão de uma embarcação que transportava uma grande quantidade de cocaína. A primeira apuração encontrou cerca de 1.100 quilos da droga.

A operação contou com o apoio do Navio Patrulha Guaratuba da Marinha do Brasil, que conseguiu fazer o reconhecimento da embarcação que tentava sair da Baía de Todos os Santos/BA.

A embarcação suspeita foi abordada na Baía de Aratu/BA, e foi rebocada para a Base Naval de Aratu (BNA), onde ficará sob custódia da Marinha até a conclusão do trâmite jurídico que definirá a sua destinação final.

Nesta sexta-feira (10/5), após inspeção minuciosa na embarcação, foram localizados mais 700 quilos de cocaína, totalizando uma apreensão de 1.800 quilos do entorpecente.

A droga oculta no interior da embarcação estava acondicionada em embalagens apropriadas para travessia marítima, o que indica que faria a travessia do Oceano Atlântico.

As investigações continuarão e os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.