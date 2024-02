Bolsonaro ofereceu apoio jurídico a jornalista português preso pela PF

Sérgio Tavares foi detido no aeroporto de Guarulhos neste domingo (25.fev) por problemas no visto; deve acompanhar o ato em SP no trio com o ex-presidente

Acima, Sérgio Tavares em um dos vídeos publicados após ser solto pela PF Reprodução/Instagram @canal_sergiotavares – 25.fev.2024

Fernanda Bassi 25.fev.2024 (domingo) – 14h28



O jornalista português Sérgio Tavares afirmou ao Poder360 que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ofereceu apoio jurídico depois de ele ter sido detido por 4 horas pela PF (Polícia Federal). Sérgio foi convidado pelo ex-presidente para participar no trio principal do ato em São Paulo.

Na manhã deste domingo (25.fev.2024), Sérgio disse que foi abordado na zona de imigração do aeroporto de Guarulhos. Ele viajou ao país para noticiar o ato promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começará às 15h na avenida Paulista.

Sérgio disse ter sido questionado sobre:

Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal); urnas; fraude eleitoral; ditadura do Judiciário; 8 de Janeiro; vacinas. Segundo ele, os agentes que o abordaram foram educados, mas que a ordem para o parar teria “vindo de Brasília”.

Em nota, a PF declarou que o procedimento é padrão e seguido em todos os aeroportos do mundo. Porém, a corporação não explicou o motivo dos questionamentos. O Poder360 entrou em contato, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O jornalista é um comunicador e ativista português de direita. Tem um canal no YouTube desde julho de 2022 com mais de 160 mil inscritos e 2,5 milhões de visualizações, no qual realiza entrevistas e mantém programas noticiosos sobre política e conjuntura contemporânea.

Em 3 de fevereiro de 2024, Sérgio entrevistou Bolsonaro. Na ocasião, o ex-presidente afirmou que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) atuou contra sua reeleição.

“A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço”, disse Bolsonaro. “Acabaram as eleições no ano passado [no caso, 2022], e ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente afirmou que a Justiça brasileira faz de tudo para condená-lo. “Perseguição em cima de perseguição. Tudo fazem para achar uma maneira de me condenar, mas não acham nada, porque não tem nada. Fiz um governo limpo no Brasil”, declarou.

ENTENDA O jornalista viajou a São Paulo para noticiar o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começará às 15h deste domingo (25.fev), em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na avenida Paulista.

Desde as 8h14 deste domingo (25.fev.2024), Sérgio fez diversas publicações em seu perfil no X (ex-Twitter) e em seu canal do YouTube descrevendo o que estava ocorrendo durante sua chegada ao Brasil. No post sobre o interrogatório, ele informou que, por orientação de seu advogado, manteve-se em silêncio.

Sérgio Tavares disse ter sido solto às 11h23 e que irá “mostrar ao mundo o que se passa no Brasil”.

O QUE DIZ A POLÍCIA FEDERAL A PF informou que Sérgio foi indagado sobre comentários feitos em seus perfis nas redes sociais sobre a democracia brasileira. O órgão afirma que o procedimento é padrão e é seguido em todos os aeroportos do mundo.

Porém, a corporação não explica por que ao ser interrogado o português foi inquirido sobre a opinião que tem a respeito de vacinas, STF (Supremo Tribunal Federal) e urnas eletrônicas. Além disso, não está clara a razão pela qual o português foi liberado se, segundo a Polícia Federal, para fazer a “cobertura fotógrafica de um evento” é obrigatório ter visto de trabalho. O Poder360 entrou em contato com a PF, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.