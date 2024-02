Bolsonaro presta depoimento à PF sobre importunação a baleia nesta terça

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é aguardado para prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, às 14h30 desta terça-feira, 27, na investigação que apura a “importunação intencional” a uma baleia jubarte durante uma visita a São Sebastião, no litoral paulista, em junho do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro teria se aproximado do animal enquanto pilotava um jetsky, conforme vídeos e fotos divulgados em redes sociais. Como o site da Jovem Pan antecipou, o advogado e assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, que estava presente no passeio, também foi intimado e será ouvido pelos investigadores. O Ministério Público Federal (MPF) passou a acompanhar o inquérito da PF em novembro, após as imagens mostrarem uma moto náutica chegando a 15 metros da baleia que estava na superfície. A suspeita é de que o ex-presidente estivesse pilotando o veículo na ocasião.

Em novembro do ano passado, Bolsonaro chegou a se manifestar sobre a apuração durante evento do PL Mulher em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ele falou que todos os dias têm “maldades em cima de mim”: “A de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério”, disse o ex-presidente, em referência ao então ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA). Segundo a legislação brasileira, perturbar intencionalmente qualquer espécie de cetáceo é considerado uma infração administrativa contra o meio ambiente. Uma portaria do Ibama destaca que é proibido que embarcações se aproximem de baleias com motor ligado a menos de 100 metros de distância dos animais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA