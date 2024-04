Corpo com sinais de violência é encontrado em praia de Prado

Um corpo com sinais de violência foi encontrado nas areias do distrito de Cumuruxatiba, local pertencente ao município de Prado, nas primeiras horas deste domingo (28) de abril.

A vítima apresentava marcas na região da cabeça e perfuração, mas ainda sem determinação do possível objeto contundente, trajava uma bermuda, com blusa clara e no corpo uma serie de tatuagens na região do peito e pescoço.

O corpo estava na região próximo a ponte do Rio do Peixe, mas não possuía qualquer documento capaz de levar a identificação da vítima.

Moradores mantiveram contato com as autoridades policiais que destinaram guarnições até a localidade, isolando o cenário e coletando evidências do crime.

Um levantamento cadavérico também foi promovido e o corpo transferido pelo servidor público Anderson Barbosa, para Instituto Médico Legal (IML) e aguardará o reconhecimento por parte de familiares.

As investigações deverão apurar a autoria do crime, mas não descarta a ligação com a guerra do narcotráfico na região.