Bolsonaro recebe alta após tratamento de erisipela em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta sexta-feira (17) após passar 12 dias internado em São Paulo para tratar erisipela, uma infecção bacteriana que afeta a pele e pode causar inflamação, além de dor abdominal. De acordo com Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente, a expectativa é que em uma semana a saúde do político esteja completamente restabelecida. O hospital divulgou um boletim na quinta-feira (16) informando que a infecção da erisipela estava controlada e que Bolsonaro receberia o último tratamento endovenoso de antibióticos naquele dia.

A erisipela é uma infecção bacteriana que atinge a pele, causando inflamação. Geralmente, as bactérias entram no organismo por meio de ferimentos e se instalam nas camadas superficiais da pele e gordura, resultando em vermelhidão, inchaço e dor. Além da medicação, repouso e elevação da região afetada são comumente recomendados para o tratamento da erisipela. Outros sintomas como febre e calafrios também podem estar presentes. A previsão é de que Bolsonaro retorne à sua rotina normal em breve, após a recuperação completa. A equipe médica responsável pelo tratamento do ex-presidente está otimista em relação à sua evolução e espera que ele se recupere totalmente nos próximos dias.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA