Bolsonaro se hospedará na sede do governo de SP para ato

Ex-presidente fará manifestação no próximo domingo ao lado de governadores e congressistas em defesa da direita no país

Na foto, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro Sérgio Lima/Poder360 – 9.out.2022

22.fev.2024



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, para participar do ato contrário às investigações de quem tem sido alvo. O evento está previsto para domingo (25.fev.2024), na Avenida Paulista.

Em entrevista ao Blog do Esmael, Bolsonaro disse ter convidado os brasileiros a participar de “um ato pacífico em defesa da direita”. Falou que a manifestação também será palco para se defender “de certas acusações“.

Bolsonaro deve chegar a São Paulo no sábado (24.fev). O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou presença na manifestação. Ao menos outros 2 governadores e 92 congressistas também devem comparecer.

O ex-chefe do Executivo declarou na entrevista que “poucas pessoas falariam” no trio elétrico, mas que a lista completa não estava fechada. Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Tarcísio e o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, devem discursar ao público.

“A princípio, só essas pessoas falarão. E qual é o recado ali: em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da nossa liberdade e um retrato para o Brasil e imagens do mundo que nós de verde e amarelo queremos. Queremos Deus, pátria, família e liberdade”, afirmou.