Bolsonaro sobre maconha e aborto: “Ninguém ousou impor no meu governo”

“Enquanto eu presidia o Brasil, ninguém ousou impor, de maneira autoritária, a liberação da maconha, a liberação do aborto, aprovar um novo marco temporal ou relativizar a nossa propriedade”, afirmou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ao receber, nesta terça-feira (12/12), o título de cidadão do município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Bolsonaro também ressaltou que o país precisa, no momento, de cidadãos com coragem para tomar decisões “espinhosas”. O antigo chefe do Executivo comentou: “Ninguém tem o que nós temos, vivemos numa grande nação. O agronegócio é algo que nos orgulha e nos dá algo que muitos países não têm, que é a nossa segurança alimentar. Temos aqui terras alimentares, riquezas minerais, água doce, belezas naturais, clima aprazível e um povo maravilhoso”.

Além disso, o político relembrou o apoio durante seu governo, argumentando que, naquele tempo, o povo voltou a falar com orgulho sobre temas como família. “Passamos a valorar algo que achávamos que era um bem em nossas vidas, e vamos ver que alguns brasileiros querem roubar aquilo que é mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade. Assim como sempre falamos ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, também falamos quatro palavras muito marcantes para todos nós, que é a nossa base. Sem elas não podemos chegar a lugar nenhum. E são elas: Deus, pátria, família e liberdade”, disse Bolsonaro.

Por fim, em seu discurso, o ex-presidente agradeceu o tratamento com “respeito” e “dignidade” vindo do povo da cidade: “Tenho profundo respeito por todos vocês. Somos, a partir de agora, também mais iguais. Mais do que nunca, porque daqui a pouco serei condecorado pelo vereador Leozin como cidadão de Luziânia”.

Homenagens O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu o Título Honorífico de Cidadania Luzianiense. A homenagem aconteceu em uma sessão em comemoração ao aniversário do município de Luziânia, localizado no Entorno do Distrito Federal, que completa 277 anos de existência.

A presença de Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores em um ginásio no centro da cidades. Vestidos com as cores da bandeira nacional, os presentes cantavam, em conjunto, palavras de apoio ao político e chegaram a gritar “mito” para o ex-presidente.

Veja imagens do evento:

Bolsonaro foi homenageado em Luziânia Vinícius Schmidt/Metrópoles

Entre os convidados, estava a esposa do falecido ex-governador Joaquim Roriz, Weslian Roriz Vinícius Schmidt/Metrópoles

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participou do evento Vinícius Schmidt/Metrópoles

Bolsonaro recebeu o título de cidadão Luzianiense Vinícius Schmidt/Metrópoles

Aplausos eram ouvidos sempre que o nome do antigo chefe do Executivo era mencionado por algum participante da sessão.

O título de honra dedicado a Bolsonaro é de iniciativa do vereador Leozin Roriz (MDB). A ação foi aprovada pelos demais em novembro deste ano. O prefeito Diego Sorgatto (União Brasil) também participou do programa.

Além dos vereadores, que agradeceram a presença de Bolsonaro e comemoraram o aniversário da cidade, o evento também contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a deputada federal Bia Kicis (PL-DF).