Ministro da Casa Civil de Lula também entra na mira do Congresso

Responsável pela articulação política do governo Lula, o ministro Alexandre Padilha não é o único que entrou na mira de lideranças do Congresso Nacional. O titular da Casa Civil, Rui Costa, também passou a ser alvo de reclamações dos parlamentares da base aliada.

A crítica mais recente veio durante a discussão das mudanças feitas pelo governo no Marco do Saneamento aprovado pelo Congresso em 2020. As alterações irritaram parlamentares, que procuraram o ministro da Casa Civil a fim de tentar uma solução negociada para o assunto.

Na semana passada, Costa chegou a receber os deputados Fernando Marangoni (União Brasil-SP) e Fernando Monteiro (PP-P). Os parlamentares são autores do projeto de decreto legislativo (PDL) que derrubou as alterações feitas pelo governo no Marco do Saneamento.

Após o encontro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a retirar o PDL da pauta de votações do plenário. A expectativa do grupo de Lira era a de que o Planalto desistiria de fazer as mudanças por decreto e enviaria alterações por meio de um projeto de lei.

Segundo deputados, a Casa Civil acabou não dando qualquer resposta após a reunião. Irritado, o presidente da Câmara pôs o PDL em votação. Na quarta-feira (3/5), o projeto foi aprovado por 295 a 136 votos, marcando a primeira grande derrota do governo Lula no Legislativo.

Líderes de partidos que têm ministérios no governo dizem que a derrota foi um recado de insatisfação com Rui Costa. Para além da questão do Marco do Saneamento, eles reclamam que a Casa Civil tem demorado nas nomeações para cargos no governo. Procurado via assessoria, o ministro não respondeu.