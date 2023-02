“Bolsonaro Store”: ex-presidente abre loja de calendários na internet. Vídeo

Após perder as eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inaugurou, neste domingo (26/2), uma loja virtual que vende calendários, canecas e até uma tábua de madeira.

O carro-chefe da chamada “Bolsonaro Store” é o calendário. O produto foi objeto de um vídeo-propaganda protagonizado por Eduardo Bolsonaro.

“Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store”, diz o filho 03 do ex-mandatário.

Se está ruim para você, imagina para o Bolsonaro que tá vendendo calendário na internet. pic.twitter.com/ro6utPpzMJ

— GugaNoblat (@GugaNoblat) February 26, 2023

Com o slogan de “O nosso sonho segue mais vivo do que nunca”, outro atrativo do calendário seriam as fotos “exclusivas e de qualidade”.

Na loja virtual do presidente, o calendário é encontrado pelos preços de R$ 49,90 e R$ 59,90.