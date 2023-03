Ex-BBB Elana e jogador do Corinthians assumem namoro: “Faz um tempo”

A ex-BBB19 Elana Valenária, de 29 anos, anunciou que não faz mais parte do time das solteiras. Após deixar escapar uma foto com Gil, zagueiro do Corinthians, no último domingo (19/03), a influenciadora digital e o atleta confirmaram à coluna LeoDias que estão namorando.

Procurado por nossa reportagem, o jogador de futebol revelou que os dois já estão juntos desde dezembro, há 3 meses.

“Estamos namorando faz um tempo”, disse o jogador. “Fazem 3 meses”, revelou a influenciadora.

Nos Stories do Instagram, a piauiense compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados, tirando foto juntos no espelho. Na sequência, Elana gravou o jogador comendo cuscuz em sua casa.

No Instagram, os dois já trocavam comentários apaixonados em publicações. “Admito, não vou negar”, escreveu a ex-BBB citando MC Cabelinho. “Eu deixo”, disse em outra oportunidade, fazendo referência ao hit “Ai, preto”.

