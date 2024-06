Bolsonaro suspende manifestação em Joinville

Marcelo Chello/Especial Metrópoles

1 de 1 jair bolsonaro ato paulista – Foto: Marcelo Chello/Especial MetrópolesO ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender a manifestação que realizaria na cidade de Joinville (SC), no final de junho. O ato seria nos mesmos moldes do realizado por ele em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Segundo aliados, Bolsonaro avaliou que não haveria clima para realizar manifestação em seu desagravo no Sul do país em meio à tragédia das chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul, estado vizinho a Santa Catarina.

O ex-presidente avaliou que, neste momento, o melhor seria repetir, em outros estados, a campanha de arrecadação de donativos para os gaúchos que realizou em São Paulo. Uma das ideias é fazer em Minas Gerais.

A decisão já foi comunicada por Bolsonaro ao pastor Silas Malafaia, que estava à frente da organização do ato. O religioso se reuniu com o ex-presidente nesta quarta-feira (5/6), em Brasília.

A manifestação de Bolsonaro em Joinville estava agendada inicialmente para 16 de junho. Após o ex-presidente ser internado para tratar uma infecção na pele, o ato foi remarcado para 30 de junho.

