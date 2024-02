Bolsonaro vai a enterro de PM da Rota morto em patrulhamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai a São Paulo, neste sábado (3/2), para participar do sepultamento do policial militar Samuel Wesley Cosmo, das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). Samuel morreu na madrugada deste sábado, após ser baleado no rosto durante um patrulhamento em Santos, litoral paulista.

Bolsonaro está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e viajará até São Paulo para prestar apoio aos familiares do militar. O sepultamento ocorrerá no Cemitério do Araçá, na capital paulista, por volta das 15h.

De acordo com a PM, o soldado Samuel foi baleado por volta das 17h dessa sexta (2/2), quando estava em patrulhamento com a sua equipe na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, na zona noroeste de Santos. De acordo com a corporação, não havia tiroteio ou incursões no momento em que o PM da Rota foi baleado.

A região onde aconteceu o ataque fica em bairro pobre da Baixada Santista, nas proximidades de um mangue e na divisa com as cidades de São Vicente e Cubatão.

Soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo

Soldado da Rota foi o segundo PM morto no litoral paulista neste ano Reprodução Redes Sociais

Soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo

Soldado Samuel Wesley Cosmo, no batalhão da Rota na capital paulista Reprodução/Redes Sociais

Soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo

PM decretou luto pela morte do policial da Rota no litoral Reprodução/Polícia Militar

Com o ataque ao policial da Rota, foi desencadeada uma nova fase da Operação Escudo na região. Segundo a polícia, o efetivo de diversos batalhões, incluindo o Choque, se deslocou no início da noite de sexta-feira em direção à Baixada Santista.

Desde o ano passado, foram oito Operações Escudo na Baixada Santista. Segundo a SSP, a instauração delas é procedimento padrão após a morte de policiais.