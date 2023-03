Anitta vira Mulher-Aranha e ganha homenagem em perfil do super-herói

A conta Homem-Aranha: Atráves do Aranhaverso, no Twitter, parabenizou Anitta usando uma arte onde a cantora aparece como Mulher-Aranha 30/03/2023 15:37, atualizado 30/03/2023 15:42

Reprodução

Anitta celebra 30 anos de vida nesta quinta-feira (30/3), e recebeu um presente para lá de especial. A conta Homem-Aranha: Atráves do Aranhaverso, no Twitter, publicou uma arte onde a cantora aparece como Mulher-Aranha.

“Parabéns, Anitta! Fizemos para você um #Spidersona personalizado”, escreveu a conta, homenageando a Girl From Rio. Confira:

Happy birthday, @Anitta! We made you a custom #Spidersona. #SpiderVerse pic.twitter.com/9sSavvWEHp

— Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) March 30, 2023

Nesta manhã, Anitta publicou um texto em seu Instagram exaltando sua trajetória e celebrando seu aniversário.

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, de 28 anos, é uma compositora, empresária, apresentadora, atriz e cantora brasileira. Natural do Rio de Janeiro, a jovem é uma das cantoras brasileiras mais ouvidas no Brasil e no exteriorReprodução

Prodígio, Anitta começou a cantar aos 8 anos no coral da igreja que frequentava com os avós e, ainda nesse época, dizia que “queria ser artista, rica e famosa”. Cursou administração em uma escola técnica e, mais tarde, foi chamada para estagiar na mineradora Vale do Rio Doce (Vale). Inclusive, foi graças aos conhecimentos adquiridos na adolescência que a cantora, hoje, executa seu próprio plano de marketing Reprodução/Instagram

Depois que os pais se separaram e a empresa do progenitor faliu, Anitta também chegou a trabalhar como professora de dança e vendedora. Para seguir a carreira artística, no entanto, precisou deixar os empregos de lado e focar no sonhoDivulgação

Aliás, foi focada na carreira que Larissa adquiriu o nome artístico Anitta, utilizado por ela desde então. Segundo a artista, o apelido foi inspirado na minissérie Presença de Anita, protagonizada pela atriz Mel Lisboa, que a cantora era fãReprodução

Em 2009, portanto, Anitta criou um canal no YouTube e passou a mostrar canções e seu talento com a dança. Depois de ter sido “descoberta” pelo produtor da gravadora Furacão 2000, graças à plataforma de vídeos, a funkeira fechou o seu primeiro contrato empresarial e lançou o single Meiga e AbusadaReprodução/Instagram

Em 2012, a carioca assinou contrato com a Warner Music Brasil e, no ano seguinte, lançou o Show das Poderosas, canção que a colocou na segunda colocação nas paradas de sucesso e fez com que a carreira da cantora decolasseJoão Arraes/Hope/Divulgação

Em 2013, Anitta foi eleita a artista e revelação do ano. Em 2015, conquistou o disco de platina com o álbum Bang e ganhou o prêmio MTV EMA Worldwide Act Latin America, sendo a primeira artista brasileira a vencer a premiaçãoDivulgação

Em 2016, estreou como apresentadora de TV na terceira temporada do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, e, em agosto do mesmo ano, participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, cantando Sandália de Prata ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso Reprodução

Em 2017, a poderosa realizou parceria com grandes personalidades da música brasileira, como Wesley Safadão, Simone e Simaria e Pabllo Vittar, por exemplo. Desde então, o nome da empresária se tornou cada vez mais popularReprodução/Instagram

Não satisfeita em ter conquistada o país, Anitta apostou em carreira internacional e lançou diversos singles ao lado de artistas mundiais. Switch, com Iggy Azalea, e Sua Cara, com Major Lazer, são exemplos. Além disso, a funkeira também lançou músicas em outros idiomas com o intuito de conquistar o público no exterior, como Paradinha, Will I See You e DowntownDivulgação

O sucesso da cantora é tão grande que além de ser foco de noticiários, ela tem, com certa frequência, a vida pessoal entre os assuntos mais comentados na internetReprodução/ Intagram

Desinibida, a funkeira não esconde seus relacionamentos e crushs. Além das diversas paqueras e namoros curtos, Anitta já foi casada por cerca de 1 ano com o empresário Thiago MagalhãesReprodução/Instagram

Com tanto holofote, confusões envolvendo o nome da intérprete de Girl From Rio não passam despercebidos. Anitta já se estranhou com a cantora Ludmilla, com Simaria, da dupla com Simone, e com Pabllo Vittar, com quem gravou a canção Sua Cara, entre outrosReprodução/ Instagram

“30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: ‘Eu vou fazer história’”, começou a cantora no texto.

“Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida. E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns para mim”, finalizou.

