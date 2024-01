Bombeiros encontram corpo de passageiro desparecido após queda de helicóptero em Capitólio (MG)

O corpo de um dos ocupantes do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio-MG, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 2. Quatro passageiros estavam na aeronave e três foram resgatadas com vida. De acordo com os militares, a próxima etapa será a retirada da aeronave da água para que seja realizada a perícia aeronáutica. Segundo informações dos bombeiros, a o helicóptero havia sido fretada para um passeio e tinha outras programações agendadas. O acidente ocorreu logo após a decolagem, porém, os tripulantes não souberam informar se houve alguma falha na aeronave. O piloto foi levado por populares para a Santa Casa de Misericórdia de Piumih, com suspeita de fratura na coluna. A altura e gravidade da lesão não foram informadas. Além disso, uma passageira de 22 anos também foi encaminhada ao hospital. Já uma terceira passageira foi levada pelo SAMU para receber atendimento em Passos, a uma distância não especificada de Belo Horizonte. o acidente ocorreu na estrada de acesso à Escarpas do Lago. Três vítimas foram atendidas em solo, segundo os Bombeiros. A quarta vítima estava submersa. Câmeras de segurança registraram o momento da queda da aeronave. O helicóptero afundou após o impacto com a água. A aeronave é do modelo EC 120 B, com capacidade para quatro passageiros. Ela pode voar com um peso máximo de 1,75 tonelada. A corporação fará uma avaliação do ponto da queda do helicóptero para iniciar a operação de buscas submersas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas da queda. Nesse processo, “são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”. Uma das vítimas resgatada pelo SAMU não conseguia movimentar as pernas, segundo os Bombeiros. O sexo e a idade não foram revelados. Ela foi levada para um hospital em Passos, município vizinho. O piloto foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Piumih com suspeita de fratura na coluna. Não há detalhes sobre o local ou a gravidade da possível lesão. Uma jovem de 22 anos foi encaminhada para a mesma unidade sem ferimentos graves. Ela se queixava apenas de dores pelo corpo.

