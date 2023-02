Boninho comenta filtro de ex-BBBs contra Nicácio: “Parece à favor”

O sétimo Paredão do BBB23, que coloca Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar Black frente a frente, está mexendo com os ânimos da internet. Tanto que os ex-brothers Gui Napolitano, Gabriel Fop e Bil Araújo utilizaram um filtro com a cara do médico para pedir a saída do Camarote. Entretanto, Boninho comentou uma publicação sobre a brincadeira e deixou seu ponto de vista.

“Isso está com mais cara de ‘à favor’ [de Fred Nicácio]”, disse o diretor do reality, na página de Rainha Matos. Vale lembrar que, até a manhã desta terça-feira (28/2), dia da eliminação, o apresentador do Queer Eye Brasil e Cara de Sapato estavam empatados nas enquetes. Enquanto isso, Cezar está tranquilo na disputa.

Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio estão no sétimo Paredão do BBB23 — um dos mais acirrados da edição. As enquetes, que costumam antecipar o resultado, apontam um empate técnico entre dois dos emparedados: Fred e Sapato, rivais na casa.

A enquete do Metrópoles no Twitter, termômetro das redes sociais, aponta que o médico é favorito para sair, com 46% dos votos. O lutador tem vantagem de apenas 6% e está com 40% das intenções de voto.