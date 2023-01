BBB23: líder da semana, Cara de Sapato revela alvos para o Paredão

A noite da última quinta-feira (26/1) reservou grandes emoções aos participantes do BBB23 com a realização da Prova do Líder. Cara de Sapato, que levou a melhor no “desempate” com Amanda, conquistou o poder máximo do programa. Pouco depois da dinâmica, o lutador de MMA começou a analisar o jogo e definiu os alvos para o próximo Paredão.

“Eu vou colocar o Cris ou o Black (Cézar)”, explicou o líder. Também no papo, Ricardo aproveitou para ir além e especular uma possível formação. “Domitila puxa Fred ou Bruna por causa da confusão…”, opinou.

Fred Nicácio e Marília

Fred Nicácio e MaríliaReprodução

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicácio foi o menos votado do Quarto Secreto e retornou ao BBB23

Jogo da discórdia no BBB23 – Metrópoles

Gabriel e Guimê foram bastante citados no Jogo da DiscórdiaReprodução/Instagram

Bruno-Gaga-Cobra-BBB23

Interação sexual de Bruno com cobra do BBB23 constrange webReprodução/Instagram

Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)

Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)

Key Alves e Bruna Griphao

Mais que amigas: friendsReprodução/Globoplay

Gabriel Fop BBB23

Gabriel Tavares no confessionário do BBB23Reprodução/Twitter

Gabriel e Bruna após discurso de Tadeu no BBB23

Bruna e Gabriel conversam após advertência de Tadeu SchmidtReprodução

Griphao bbb 23

Bruna Griphao chorou após advertência de Tadeu

Gustavo – BBB23

Gustavo BBB23Reprodução/Globoplay

Aline Wirley e Bruno BBB23

Aline Wirley e Bruno BBB23Reprodução

Fred BBB23 – cRIS

Fred chora com saudade do Cris no BBB23

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

Larissa Santos também colocouReprodução

Key Alves BBB23

Key Alves no BBB23Reprodução

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê fumando no BBB23Reprodução

Bruna Griphao – cigarro – bbb23

Caso Bruna Griphao: magreza é sinônimo de saúde? Especialista respondeReprodução/TV Globo

Bruna Griphao e Key Alves

Bruna Griphao e Key AlvesReprodução

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Ricardo aproveitou para abrir o jogo e que está focado na Prova do Anjo, que acontece neste sábado (28/1). “Sei que amanhã eu vou pegar esse Anjo. Eu vou pegar essa parada, vou dar o meu sangue. Pode ser autoimune“, completou.

Prova do LíderAmanda e Cara de Sapato venceram a segunda Prova do Líder do BBB23 após terem o melhor desempenho em uma disputa que exigiu organização e rapidez dos jogadores. Depois da vitória, eles passaram por uma dinâmica com chaves, para definir qual dos dois ficaria com a liderança e um carro zero quilômetro. Cara de Sapato levou a melhor e é o Líder da semana. Já Amanda, ganhou imunidade.