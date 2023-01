Boninho reage ao ver vídeo de Tadeu Schmidt no banheiro: “Não posso”

Boninho fez um post divertido nas redes sociais, nessa sexta-feira (6/1), reagindo a um vídeo gravado por Tadeu Schmidt direto do banheiro, mais especificamente, embaixo do chuveiro. A interação entre o diretor e o apresentador do BBB23, com estreia marcada para o próximo dia 16, não passou despercebida pelos internautas.

Nas imagens, Tadeu aparece de banho tomado e brincando com o início do trabalho no reality show. “Este som simboliza o fim das férias”, diz, levando um barbeador. “Eu não tenho barba, por isso, isso eu não posso fazer”, responde Boninho enquanto assiste ao vídeo do colega. “E férias, eu não tive. Então tá tudo certo”, divertiu-se o marido de Ana Furtado.

Veja o vídeo