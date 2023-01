BBB23: equipe revela verdade por trás da polêmica cicatriz de Nicácio

A equipe de Fred Nicácio, participante do BBB23, explicou de onde veio a cicatriz do médico na região do abdômen. O brother se envolveu em uma polêmica após um vídeo publicado no TikTok afirmar que ele passou por uma cirurgia plástica para conquistar um “tanquinho” na barriga.

Os responsáveis por comandar as redes sociais de Nicácio, no entanto, afirmaram que a cicatriz não surgiu de uma cirurgia plástica, sim de uma doença que o médico teve.

Fred Nicácio BBB23

Fred Nicácio confronta brothers após voltar de Quarto Secreto do BBB23Reprodução/Gshow

Fred Nicácio

Fred Nicácio, do BBB23

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

Fred Nicácio

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

BBB23 Fred Nicácio

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicácio foi o menos votado do Quarto Secreto e retornou ao BBB23

“Em 2020, Fred desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirurgia. No pós cirúrgico, ele teve uma complicação, que gerou uma infecção. Mais 7 cirurgias foram feitas para reverter a situação, e ele precisou ser intubado. 3 vezes em um período de 30 dias, além das anestesias gerais, quase indo a óbito. Sendo assim, não foi uma cirurgia estética como relataram”, diz a nota, publicada no Instagram do brother.

Polêmica no BBB23A confusão começou após um usuário do TikTok publicar um vídeo debochando da cicatriz de Fred. Ele mostra imagens do brother na piscina e afirma que o médico passou por uma cirurgia plástica.

“Gente, eu sabia que era abdominoplastia. Não tô falando mal, acho mara que tem. Mas tá vendo as gay padrão, que falam mal das afeminadas, mas não afeminadas também, são todas mexidas. Mexidas. Olha o umbigo. Eu sabia, meu amor, eu não vi um umbigo tão mal costurado desde que vi American Horror Story”, diz o internauta.